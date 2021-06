Baierbrunn (ots) -- Zielgruppe: jung - weiblich - digital- Ab August zuerst bei allen PHOENIX Apothekenkunden- Einbindung weiterer Partner im Gesundheitswesen geplantBaierbrunn (ots) - Der Wort & Bild Verlag erweitert sein Produktportfolio um ein neues Gesundheitsmagazin. PHOENIX steht als Partner der ersten Stunde hierbei für Vermarktung und Logistik. Die Zeitschrift "gesund.de" spricht vor allem junge, weibliche und digital affine Kunden an. Auf über 50 Seiten erhalten die Leserinnen und Leser einmal pro Monat geballte Gesundheitsinformationen mit der gewohnt hohen journalistischen Qualität der Baierbrunner Gesundheitsmanufaktur, wo auch Apotheken Umschau, Senioren Ratgeber und viele weitere Gesundheitsmagazine entstehen.Stationär und digital - "gesund.de""Wir nehmen Kundenbedürfnisse - sowohl von Apotheken als auch von Verbraucher:innen - wahr, finden Lösungen und entwickeln so unsere Angebote ständig weiter. Das Magazin 'gesund.de' ist ein logischer Schritt in der Produktentwicklung, mit dem wir eine digital affine Zielgruppe ansprechen und die Apotheke vor Ort stärken. Wir freuen uns besonders über die Partnerschaft mit PHOENIX", so Andreas Arntzen, Vorsitzender der Geschäftsführung des Wort & Bild Verlags.Marcus Freitag, Vorsitzender der Geschäftsleitung PHOENIX Deutschland, ergänzt: "Das neue Magazin 'gesund.de' führt die Online- und Offline-Welt ideal zusammen. In Verbindung mit unserer neuen digitalen Gesundheitsplattform unter dem gleichen Namen, stärkt das Magazin die Vor-Ort-Apotheken in ihrer Kundenkommunikation. Endverbraucher:innen und Patient:innen erhalten zusammen mit dem Magazin eine professionelle Beratung in der Offizin und Gesundheitsjournalismus auf höchstem Niveau." Perspektivisch wird das Magazin auch bei weiteren Partnern im Gesundheitswesen verfügbar sein.gesund.de: das Print-MagazinDas Gesundheitsmagazin "gesund.de" startet mit einer Auflage von 560.000 Stück. Es erscheint erstmals am 1. August 2021 im handlichen Pocket-Format. "gesund.de" informiert über Bereiche wie "gesund fühlen", "gesund genießen" oder "gesund gestalten" und gibt konkrete, nutzwertige Tipps für ein selbstbestimmtes, gesundes und modernes Leben. Das Magazin besticht durch seine hochwertige Gestaltung und seine exklusiven Beiträge und ergänzt stimmig die Wort & Bild-Magazinfamilie. Für die Vor-Ort-Apotheken ist das neue Magazin ein wichtiges Instrument, eine stetig wachsende, junge und weibliche Kundengruppe zu binden, welche verstärkt digitale Produkte in der Gesundheitsversorgung nutzt.gesund.de: das Online-PortalDie Gesundheitsplattform gesund.de hat das Ziel, Endverbraucher:innen mit allen Leistungserbringern im deutschen Gesundheitswesen zu vernetzen. Patient:innen können über das Portal erstmals alle Gesundheitsbelange an einem Ort digital managen und sich ein auf ihren Bedarf zugeschnittenes Ökosystem aus Apotheken, Arztpraxen und anderen Heilberuflern sowie Pflegediensten, Sanitätshäusern und Krankenkassen zusammenstellen.Weitere Informationen zum Wort & Bild VerlagDer Wort & Bild Verlag mit Sitz in Baierbrunn bei München ist der führende Anbieter von Gesundheitsmedien in Deutschland. Die Marken stehen für hohe redaktionelle Qualität, seriösen und unabhängigen Journalismus sowie große Beliebtheit bei den Nutzer:innen. Als Partner der Apotheke stehen der hohe gesundheitliche Nutzwert und die fachkundige Beratung in der Apotheke immer im Vordergrund. Im Wort & Bild Verlag erscheinen Apotheken Umschau, Baby und Familie, Diabetes Ratgeber, gesund.de, Senioren Ratgeber, Ärztlicher Ratgeber, medizini, das HausArzt-PatientenMagazin und der Digital Ratgeber. Der Verlag erreicht monatlich in Print und online rund 28 Millionen Leser:innen und Nutzer:innen. In der Corona-Krise gibt es einen aktuellen Podcast zum Thema Corona (www.gesundheit-hoeren.de) und Videoformate, die wichtige Gesundheitsthemen erklären. In einer eigenen Buchreihe erscheinen Ratgeber zu Gesundheits- und Ernährungsthemen.Die Isartal Ventures (www.isartal-ventures.de) und die Isartal Health Media (www.isartal-health-media.com) sind Unternehmen der Wort & Bild Verlagsgruppe.Weitere Informationen zu PHOENIX PharmahandelPHOENIX Pharmahandel mit Hauptsitz in Mannheim ist Marktführer im deutschen Pharmagroßhandel und beliefert Apotheken und medizinische Einrichtungen mit Arzneimitteln und Gesundheitsprodukten. Mit rund 4.500 Mitarbeitern in Deutschland bietet das Unternehmen zahlreiche weitere Produkte und Dienstleistungen rund um das Thema Gesundheit. Hierzu zählen Warenwirtschafts- und Kassensysteme für Apotheken, Transport- und Speziallogistik-Lösungen, die patientenindividuelle Verblisterung von Arzneimitteln sowie vielfältige Beratungsleistungen. Von dem Angebot können Apotheken, Pharmahersteller, Ärzte, Krankenhäuser, Krankenversicherungen und Patienten gleichermaßen profitieren. PHOENIX Pharmahandel ist Teil der PHOENIX group, einem führenden Gesundheitsdienstleister in Europa mit über 39.000 Mitarbeitern und einer Präsenz in 27 Ländern. (Stand: 31.01.2021)Pressekontakt:Ansprechpartner für Presseanfragen:Wort & Bild VerlagPresse- und ÖffentlichkeitsarbeitKonradshöhe 182065 BaierbrunnGudrun KreutnerLeitung UnternehmenskommunikationTelefon +49 (0) 89 74433-360E-Mail presse@wortundbildverlag.dePHOENIX groupCorporate CommunicationsPfingstweidstraße 10-1268199 MannheimMaren HolodaDirector Corporate CommunicationsTelefon +49 (0) 621 8505-8593E-Mail m.holoda@phoenixgroup.euOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - Verlagsmeldungen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/52139/4942124