Rotenburg a. d. Fulda/Nidda (ots) - Voller Hoffnung auf eine nachhaltige Entspannung der aktuellen, coronabedingten Situation lädt das DGH-Kongressteam alle Freunde geistiger Heilmethoden wieder zu einem erfüllenden Kongress-Wochenende ein. Rund 50 Vorträge, Workshops und Angebote zur Spirituellen Einkehr bieten zahlreiche Impulse zur Stärkung der Selbstheilungskräfte und Inspirationen für den persönlichen spirituellen Weg.Eine tolle Chance, über 20 Referentinnen und Referenten im Göbel's Hotel Rodenberg vor Ort persönlich kennen zu lernen und Heilmethoden im Schutz erfahrener Experten auszuprobieren. Besucher, die auf der Suche nach Heilung sind, können erstmals das neue Angebot einer kostenfreien Heilbehandlung in voller Länge nutzen. Die große Außenterrasse des Göbel's Hotel Rodenberg bietet viel Freiraum und einen grandiosen Blick ins Tal des pittoresken hessischen Städtchens Rotenburg a. d. Fulda. Auch das Waldgebiet, das das Kongresshotel umgibt, eignet sich hervorragend dafür, die Pausen in der Natur zu verbringen.Rund 50 Vorträge, Workshops und Veranstaltungen zur Spirituellen Einkehr - ProgrammhighlightsKulturhighlight "Seelennahrung pur!" mit Lex van SomerenDer international bekannte Musiker, spirituelle Lehrer und Heiler ist dafür bekannt, mit seinem intuitiven Gesang aus dem Herzen heraus die Verbindung zu höheren Dimensionen zu eröffnen. Am Samstagabend lädt er zum Konzert und Mantra-Mitsing-Abend ein.Die Heilkünstlerin Stephanie Barth lädt in ihrem Vortrag zu einer Reise in mehrdimensionale Symbol-Heilräume ein, die sie empfangen und gezeichnet hat. Im Workshop begleitet sie ihre Teilnehmer*innen u. a. dabei, ein persönliches Symbol-Bild zu kreieren. Hans Kollenbrath macht die Kraft "Heilender Hände" anhand von Metallspinnen sichtbar. Gisela Krambeer schwingt ihre berührende, glockenhelle Stimme auf die Frequenz "Musik zur Heilung für die Wunden deiner Seele" ein. Inspirierend ist Steffen Lohrers Vortrag zum Thema "Heilung durch Selbstliebe und Präsenz - was ändert sich nach dem Erwachen und welche Erkenntnisse ergeben sich daraus für Heiler?""Warum manche Heilung finden und andere nicht?" - Walter Lübeck gibt seine Erfahrungen zu diesem wichtigen Thema weiter. KUYAY Lorena Oviedo Salcedo stellt den peruanischen Inka Weg zum höheren Bewusstsein vor. Thomas Ritter, Buchautor und Kristallhüter, berichtet über die Prophezeiungen der Kristallschädel. Therapeutic Touch®-Expertin Heike Rahn stellt die Anwendungsmöglichkeiten von "TT" in Theorie und Praxis vor. Klaus Ruhland vermittelt die schamanische Cord-Cutting-Technik. Axel Sallmann zeigt Wege auf, Unstimmigkeiten im Körper sowie in Wohn- und Arbeitsräumen wahrzunehmen und auszugleichen. Ein besonderes Erlebnis ist die "Healing Performance" der in Halbtrance tanzenden Profitänzerin und Schamanin Jessica Sánchez-Palencia.Unnachahmlich ist Graziella Schmidts Workshop "Im Herzen berührt", bei dem freiwillige Probanden und auch die Anwesenden auf den Zuschauerstühlen Heilungsimpulse empfangen. Gründungsmitglied P. Hubertus Schweizer übt die Heil- und Krankensalbung seit 22 Jahren aus und lädt herzlich alle ein, die eine Heilsalbung empfangen oder einfach mal erleben wollen. Human Design-Spezialistin Christiane Tietze zeigt auf, wie hilfreich die Methode auch bei der Erziehung von Kindern sein kann.Mit vielen weiteren Vorträgen und Workshops, z. B. über Achtsame Kommunikation, das Phänomen "Alleingeborener Zwilling", Aura-Wahrnehmung, Bienenschamanismus, die Calligaris-Methode, die Integration dualer Aspekte, Kosmische Zeichen, Kristallheilstäbe aus Shambhala, Prana-Heilung und "die wilde Frau". Heilung für alle Sinne bieten auch Klangreisen mit der Elfenharfe sowie ein Erdheilungsritual.Vergünstigter Vorverkauf: bis zum 15.08.2021Kongresskarten: https://shop.dgh-ev.deKongressort: Göbel's Hotel Rodenberg, www.goebels-rodenberg.deNeu: Geschenkgutscheine! Infos: Geschäftsstelle, E-Mail: info@dgh-ev.deNeu: Kostenfreie Heilbehandlungen für Kongressbesucher*innen - erstmals in voller Länge!Über den DGH e. V.: Der DGH e. V. setzt seit seiner Gründung Maßstäbe für ein seriöses Verhalten von Heiler*innen. Die rund 3000 Mitglieder verpflichten sich einem Ethik-Kodex.Pressekontakt:Irisa S. Abouzari, Tel.: 0221 - 545543, E-Mail: presse@dgh-ev.deOriginal-Content von: Dachverband Geistiges Heilen e. V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/112477/4942153