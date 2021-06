München (ots) - Das Joint Venture und Gesundheits-Start-Up-Unternehmen gesund.de freut sich auf das neue Kundenmagazin "gesund.de", das die Reichweite der Marke erweitern und gesund.de in den Apotheken vor Ort erlebbar machen wird. Der Wort & Bild Verlag hat heute das neue Magazin vorgestellt, bei dem als weiterer gesund.de Gesellschafter auch PHOENIX als Vermarktungs- und Logistikpartner mit an Bord ist."Wir als gesund.de stehen allen Apotheken und weiteren Gesundheits-Dienstleistern in Deutschland offen und bündeln unsere Kompetenzen und die unserer fünf Gesellschafter, um die lokale Gesundheitsversorgung zu stärken", erläutert Dr. Sven Simons, als Geschäftsführer von gesund.de u.a. verantwortlich für das Ressort Kommunikation & Marketing. "Umso mehr freuen wir uns, dass mit dem gesund.de Magazin im August ein Printprodukt in die Apotheken kommen wird, das auf die Interessen und Werte unserer Marke gesund.de einzahlt. Der Wort & Bild Verlag steht für Qualitätsjournalismus. Die hochwertigen Inhalte im Magazin werden den Apothekenbesuch aufwerten und die Kundenbindung in den Vor-Ort-Apotheken aufwerten - das deckt sich mit der Vision von gesund.de. So schlagen wir mit dem Magazin die Brücke zwischen online und offline und geben den Endverbrauchern gesund.de sozusagen zum Lesen mit nach Hause", erläutert Simons. "Diese Initiative von zwei unserer Gesellschafter ist ein sehr gutes Beispiel dafür, was wir zusammen mit gesund.de erreichen können und welche Mehrwerte und Reichweiten wir gemeinsam im Markt schaffen können."Im August wird das gesund.de Magazin zum ersten Mal mit einer Auflage von 560.000 Stück erscheinen. Der Wort & Bild Verlag als Herausgeber hat mit PHOENIX einen Vermarktungs- und Logistikpartner an Bord, der das Magazin in die Apotheken bringen wird.Gerade erst wurde die gesund.de App in den Download-Stores freigeschaltet und kann seit gestern von Endverbrauchern heruntergeladen werden. Gesund.de hat nach eigenen Angaben im laufenden Jahr noch viel vor: "Es werden nun sukzessive weitere Leistungsbausteine hinzukommen, z.B. neben der Integration von Telemedizinangeboten auch die Services weiterer Leistungserbringer. Payback wird als Kooperationspartner im Laufe des Sommers den teilnehmenden Apotheken zur Verfügung stehen und im dritten Quartal wird die E-Commerce-Plattform folgen", erläutert Maximilian Achenbach, verantwortlicher Geschäftsführer für Produkt und Technologie bei gesund.de.Über gesund.degesund.de bringt als zentrale Gesundheitsplattform die Endverbraucher mit unterschiedlichen Akteuren des Gesundheitswesens wie Vor-Ort-Apotheken, Ärzten und weiteren Heilberuflern zusammen. Unter dem Motto "Gesundheit hat ein Zuhause" schafft gesund.de damit ein einzigartiges Gesundheits-Ökosystem für die Menschen in Deutschland. Für die lokalen Leistungserbringer gibt gesund.de eine Antwort auf die voranschreitende Digitalisierung des Gesundheitsmarktes. Gesellschafter von gesund.de sind PHOENIX, NOVENTI, Wort & Bild, BD Rowa und Sanacorp. Weitere Infos unter www.gesund.de und gesund-apotheke.dePressekontakt:PRESSEKONTAKTDiane RiedelGfD Gesundheit für Deutschland GmbH & Co. KGMobil: +49 173 376 7858E-Mail: diane.riedel@gesund.dewww.gesund.deOriginal-Content von: gesund.de, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/155588/4942203