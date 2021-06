Almere (NL) (ots) - Deutschland ist Europameister! Grill-Europameister. Grill & Chill - das gilt ganz besonders jetzt zur Fußball-EM. Fast 70 Prozent der Deutschen heizen ihren Grill häufiger als fünfmal im Jahr an. Der Anteil der Vielgriller ist hierzulande deutlich größer als in den Niederlanden, Belgien, Frankreich und England. Das geht aus einer Umfrage hervor, die HG, Hersteller von Reinigungs- und Pflegeprodukten aus den Niederlanden, beauftragt hat.Und wie steht es mit der Hygiene am Grill? Immerhin 81 Prozent der befragten Deutschen reinigen den Grillrost direkt nach Gebrauch oder innerhalb eines Tages. Noch sorgfältiger gehen die Niederländer mit ihrem Grill um: 88 Prozent der Befragten säubern ihn innerhalb von 24 Stunden. Am längsten bleiben demnach die Barbecues in England schmutzig: Ein Viertel der Befragten von der Insel wartet mit dem Putzen bis zum nächsten Einsatz.Doppelt so viele Keime auf dem Grill wie auf der ToilettenbrilleDabei zeigt ausgerechnet eine Studie aus Großbritannien, wie wichtig Sauberkeit auch beim Grillen ist. Die Hygieneexpertin Dr. Lisa Ackerley hat nachgewiesen, dass sich auf einem ungereinigten Grill im Garten doppelt so viele Keime wie auf einer Toilettenbrille ansiedeln können. Zwar sterben hitzeempfindliche Bakterien wie E-Coli, Salmonellen oder Listerien über glühender Holzkohle oder Gasflammen. Aber schon aus optischen und geschmacklichen Gründen sollte der Grillrost sauber sein. "Ein Barbecue ohne Schmutz ist hygienischer, sicherer und vor allem besser für den Geschmack", sagt Jord Althuizen, Grill-Weltmeister und Autor von "Smokey Goodness: Das ultimative BBQ-Buch". "Immer mehr Leute gönnen sich luxuriöse Grills und qualitativ hochwertiges Fleisch. Deshalb empfehle ich zum Saubermachen auch professionelle Reinigungsprodukte."Viele Deutsche sehen keine GesundheitsgefahrenDie Untersuchung im Auftrag von HG enthüllt noch ein paar weitere spannende Unterschiede zwischen den Ländern. Obwohl die Befragten aus Deutschland und den Niederlanden ihre Grills ähnlich fleißig schrubben, gehen die Meinungen über Gefahren durch einen schmutzigen Grill deutlich auseinander. Mehr als 40 Prozent der Deutschen glauben nicht, dass eine Bratwurst vom dreckigen Rost gesundheitsschädlich ist. In den Niederlanden glauben das nur vier Prozent. In allen fünf Ländern setzt die Mehrheit der Grillfreunde auf Allzweckreiniger oder Spülmittel. 38 Prozent der Befragten aus Deutschland greifen auf solche Produkte zurück, 28 Prozent verwenden wenigstens eine spezielle Bürste. Obwohl der Grill auch so sauber wird, bleibt es eine ziemliche Plackerei, angebranntes Fett damit zu entfernen. Außerdem spritzen die Fettrückstände häufig von der Bürste und verschmutzen die Umgebung. Schneller und hygienischer wirken da spezielle Reinigungsmittel.HG - Experte für spezielle ReinigungslösungenGenau dort setzt der Backofen- und Grillreiniger von HG an. "Wir freuen uns über die Ergebnisse der Umfrage", sagt Jeroen Mustert, CEO von HG. "Denn insgesamt gibt es ein großes Bewusstsein für Sauberkeit beim Grillen. Allerdings sind wir überzeugt, dass der Grill am besten mit einem professionellen Produkt gereinigt werden sollte." HG entwickelt spezifische Reinigungslösungen für Bad, Küche, Haus, Garten, Auto, Boot und Wohnwagen. Mehr als 300 Reinigungs- und Pflegeprodukte werden an Millionen Verbraucher in über 45 Ländern verkauft. Das Familienunternehmen aus dem niederländischen Almere beschäftigt mehr als 200 Mitarbeitende - in den Niederlanden und seinen internationalen Niederlassungen. In Deutschland führen vor allem Bau-, Garten- und Heimwerkermärkte, Supermärkte und Drogerien HG-Produkte wie den Backofen- und Grillreiniger. Der Slogan "HG - hält was es verspricht" gilt seit der Unternehmensgründung 1969. Der Backofen- und Grillreiniger von HG wurde erst im April mit dem Kundenurteil 1,9 - gut - durch den TÜV Saarland zertifiziert (SC44659). "Wir helfen Menschen, ihr Wohnumfeld sauber und sicher zu halten - damit sie sich voll auf die schönen Dinge des Lebens konzentrieren können", bekräftigt Jeroen Mustert.Zu diesen Dingen gehört sicher ein Grillabend mit Freunden, ganz besonders während der Fußball-Europameisterschaft und nach den Lockerungen der Corona-Beschränkungen. Jetzt müssen Jogis Jungs nur noch gewinnen. Grill-Europameister sind wir ja schon!Pressekontakt:HG DeutschlandE-Mail: info@hg.euTelefon: +49 (0) 6152 1877 531Website: www.hg.eu/deOriginal-Content von: HG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/156537/4942207