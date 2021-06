Köln (ots) - Nach dem großen Erfolg von Staffel 1, 2 und 3 wird die bei Jung und Alt beliebte Docutainment-Serie FEUER & FLAMME fortgesetzt. Staffel 4 präsentiert in insgesamt sechs Folgen die Geschichte der Feuerwehrmänner und Feuerwehrfrauen der Bochumer Berufsfeuerwehr und den Aktiven der Freiwilligen Feuerwehr Bochum. Auch dieses Jahr können sich langjährige Fans und neue Zuschauer auf zahlreiche spannende und authentische Einsätze freuen, begleitet durch beeindruckende und qualitativ hochwertig produzierte Aufnahmen. Zusätzlich herausfordernd für alle ist die Ausnahmesituation während der Corona-Pandemie: Dank eines vom Gesundheitsamt genehmigten Hygienekonzepts konnten die Dreharbeiten von Anfang Oktober 2020 bis Ende November 2020 stattfinden.Auch in FEUER & FLAMME Staffel 4 gibt es keinen Kommentartext: Zu Wort kommen die Feuerwehrleute während und nach ihren Einsätzen - bekannte und neue Gesichter transportieren ein hochemotionales Bild der Arbeit der Feuerwehr während der Pandemie, das immer wieder Mut und Entschlossenheit, aber auch Nachdenklichkeit und Mitgefühl dokumentiert.Am 30. Juli kommt FEUER & FLAMME Staffel 4 digital, als DVD und Blu-ray in den Handel.Die Docutainment-Serie begleitet Feuerwehrleute der Berufsfeuerwehr Bochum in ihrem aufreibenden Feuerwehralltag. Ein ohnehin anspruchsvoller Job wird durch die Pandemie zur Zerreisprobe für das Team, das trotzdem weiter jeden Tag alles daran setzt Menschen, die in Not geraten sind, zu helfen. Unter Einsatz spezieller Helm- und Bodykameras erlebt das WDR-Publikum in dieser Staffel hautnah, wie die Feuerwehrleute u.a. einen Großbrand in einem Reifenlager löschen, Menschen aus Notsituationen retten, bei einem explosiven Feuer ihr eigenes Leben riskieren und ihren Alltag auf den Wachen während der Corona-Pandemie leben. Insgesamt sorgen bis zu 60 Kameras an einem Drehort für spektakuläre Aufnahmen. Das Publikum ist wie immer ganz nah am Geschehen. Gedreht wurde die vierte Staffel an zwei Wachen - an der Hauptfeuer- und Rettungswache in Bochum-Werne und an der Bochumer Innenstadtwache.Den Trailer können Sie ab sofort hier (https://www.youtube.com/watch?v=1VLJEaMz8wI) auf YouTube ansehen.Hier finden Sie zur Vorbereitung Ihrer Beiträge den Trailer zum Verlinken:https://www.youtube.com/watch?v=1VLJEaMz8wIProduktinformation:FEUER & FLAMME - Staffel 4Veröffentlichung: 30.07.2021Produktionsland: DeutschlandProduktionsjahr: 2020Genre: Docutainment-SerieMedium: DVD / Blu-ray / VoDUVP DVD+BD: 16,99EURBest-Nr.: DVD: 9901P0009721-01Best-Nr.: BD: 9901P0009721-02EAN DVD: 4042999129962EAN BD: 4042999129979Laufzeit: 6x45 Min. / insgesamt ca. 270 Min.Bildformat: 16:9Tonformat: DD 2.0 Deutsch (DVD) / DTS-HD 2.0 Deutsch (BD)FSK: InfoprogrammUntertitel: Deutsch für HörgeschädigteExtras / Bonus: TrailershowVerpackung: Standard-SoftboxEbenfalls erhältlich:Feuer & Flamme Staffel 1 DVD & Blu-rayFeuer & Flamme Staffel 2 DVD & Blu-rayFeuer & Flamme Staffel 1+2 DVD & Blu-rayFeuer & Flamme Staffel 3 DVD & Blu-rayPressekontakt:das pressebüroSandra Thomsen und Claudia PantkeRechnungsanschrift: Alsterdorferstr. 113, 22299 HamburgLieferanschrift: Wildes Moor 3, 22339 HamburgTel. 040 539 30 88-1 /-2E-Mail: presse@daspressebuero.comGaby RathLeiterin Kommunikationgaby.rath@wdr-mediagroup.comWDR mediagroup GmbHLudwigstraße 11 50667 Kölnwww.wdr-mediagroup.comOriginal-Content von: WDR mediagroup GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/59521/4942226