"Bei den bereisbaren Destinationen erwarten wir für den Restsommer eine Auslastung von 75 Prozent im Vergleich zum Vorkrisenjahr 2019", sagte TUI-Suisse-Chef Philipp von Czapiewski am Dienstag an einem Medienanlass.Dass man dieses Ziel erreiche, hänge natürlich von der Situation in den einzelnen Destinationen und der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...