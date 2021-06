DJ AUKTION/Bundesschatzanweisung technisch unterzeichnet

Von Emese Bartha

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Bundesfinanzagentur hat am Dienstag eine zweijährige Bundesschatzanweisung im Auktionsverfahren platziert. Die Transaktion war technisch unterzeichnet, was aber bei dieser Anlageklasse regelmäßig vorkommt. Nachfolgend eine Übersicht der Details der Aufstockungsauktion; in Klammern die Resultate der vorangegangenen Versteigerung gleicher Papiere am 18. Mai.

=== Emission 0-Prozent Bundesschatzanweisung mit Fälligkeit 16. Juni2023 Volumen 5 Mrd EUR Bietungsvolumen 4,833 Mrd EUR Zuteilungsbetrag 4,068 Mrd EUR Zeichnungsquote 1,2 (1,1) Durchschnittsrend. -0,68 (-0,66)% Durchschnittskurs 101,373 (101,379) Mindestkurs 101,370 (101,370) Wertstellung 17. Juni 2021 ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/flf

(END) Dow Jones Newswires

June 15, 2021 06:17 ET (10:17 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.