Northern Trust (Nasdaq: NTRS), ein führender Fondsadministrator in der Schweiz, gab heute bekannt, dass das Unternehmen die aufsichtsrechtlichen Bewilligungen erhalten hat, institutionellen Anlegern und Vermögensverwaltern auf dem Schweizer Markt lokale Depotbank-, Verwahrstellen-, Transferstellen- und ergänzende Dienstleistungen anzubieten.

Diese jüngste Entwicklung steht im Einklang mit dem kontinuierlichen Engagement von Northern Trust seine kontinentaleuropäische Präsenz auszubauen und dem lokalen Markt neue Möglichkeiten zu eröffnen.

Northern Trust verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung darin eine umfassende Palette von Asset-Servicing- und Anlagelösungen für Schweizer Kunden bereitzustellen und hat bereits 2017 nach der Übernahme des Geschäftsbereichs Fondsadministrationsdienstleistungen von UBS Asset Management in Luxemburg und der Schweiz seine Präsenz in Basel aufgebaut.

Wim van Ooijen, Leiter Northern Trust in der Schweiz dazu: "Wir sind erfreut, unsere lokalen Kapazitäten weiter auszubauen und damit unser Engagement in diesem strategisch wichtigen Markt aufzuzeigen. Dieser wichtige Baustein unserer Wachstumsstrategie unterstützt unseren bedeutenden Kundenstamm, zu dem einige der anspruchsvollsten Vermögenseigentümer und Vermögensverwalter der Welt gehören, und festigt unsere Position als erstklassiger Asset-Servicing-Partner in der Schweiz."

Marco Wiegmann wurde zum Leiter der neuen Depotbank ernannt und ist innerhalb der Depotbank für die Schweizer Depotbank-, Verwahrstellen- und Transferstellendienstleistungen verantwortlich. Er kam im September 2020 von RBC Investor Treasury Services zu Northern Trust Schweiz.

Clive Bellows, Leiter des Bereichs Global Fund Services für Europa, den Nahen Osten und Afrika bei Northern Trust, sagte: "Unsere neuen Kapazitäten in der Schweiz sind ein weiterer Meilenstein in unserer langfristigen Wachstumsstrategie als Verwahrstelle. Sie unterstreichen den anhaltenden strategischen Fokus von Northern Trust auf den Ausbau unseres Geschäfts in Kontinentaleuropa, was unsere Position als Marktführer im Angebot innovativer Asset-Servicing-Lösungen für Kunden in der gesamten Region stärkt."

Northern Trust hat es sich zur Aufgabe gemacht, die komplexen, sich entwickelnden Bedürfnisse von Vermögenseigentümern und Vermögensverwaltern auf der ganzen Welt durch ein umfangreiches Angebot an Asset-Servicing- und Anlagelösungen zu erfüllen. Northern Trust betreibt elf Niederlassungen und beschäftigt mehr als 3900 Mitarbeitende in der Region Europa, Naher Osten und Afrika. Der Geschäftsbereich Global Fund Services von Northern Trust bietet Dienstleistungen wie Fondsverwaltung, globale Depotleistungen, Investment Operations Outsourcing und Lösungen zur Steigerung der Kapitalmarkterträge für globale Anlageverwalter an und unterstützt dabei eine Reihe komplexer Anlagestrategien über das gesamte Spektrum der Anlageklassen hinweg.

Über Northern Trust Schweiz

Northern Trust Schweiz ist als Niederlassung von Northern Trust Global Services SE lizenziert, einem EU-Kreditinstitut mit Sitz in Luxemburg und eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von The Northern Trust Company.

Über Northern Trust

Northern Trust Corporation (Nasdaq: NTRS) ist ein führender Anbieter von Wealth Management, Asset Servicing, Vermögensverwaltung und Banking für Unternehmen, Institutionen, wohlhabende Familien und Privatpersonen. Northern Trust wurde 1889 in Chicago gegründet und ist mit Niederlassungen in 22 US-Bundesstaaten und Washington, D.C., sowie an 23 Standorten in Kanada, Europa, dem Nahen Osten und dem asiatisch-pazifischen Raum weltweit präsent. Zum 31. März 2021 hielt Northern Trust ein verwahrtes/verwaltetes Vermögen in Höhe von 14,8 Billionen US-Dollar und ein verwaltetes Vermögen von 1,4 Billionen US-Dollar. Seit mehr als 130 Jahren zeichnet sich Northern Trust als Branchenführer für außergewöhnlichen Services, finanzielle Expertise, Integrität und Innovation aus. Bitte besuchen Sie unsere Website oder folgen Sie uns auf Twitter.

Northern Trust Corporation, Hauptsitz: 50 South La Salle Street, Chicago, Illinois 60603 U.S.A., gegründet mit beschränkter Haftung in den USA. Bitte lesen Sie unsere globalen und regulatorischen Informationen.

