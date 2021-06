Berlin - Der Anteil der positiven Corona-Tests ist weiter rückläufig. Nach Angaben des Laborverbandes ALM waren in der zurückliegenden Kalenderwoche nur noch 2,5 Prozent aller durchgeführten PCR-Tests positiv, in der Vorwoche waren es 3,2 Prozent.



Insgesamt wurden innerhalb von sieben Tagen rund 716.000 PCR-Tests durchgeführt, gut 56.000 weniger als eine Woche zuvor. Die Kapazität der 178 an die Erhebung angeschlossenen Labore beträgt aktuell weiter 2 Millionen Corona-Tests pro Woche, teilte ALM am Dienstag mit. Gleichzeitig warnte der Verband vor einer Lockerung der Maßnahmen. "Wir wissen nicht, wie sich die Delta-Variante weiter in Deutschland ausbreitet und wie sie das Infektionsgeschehen dadurch beeinflussen und dieses sich insgesamt entwickeln wird", sagte ALM-Chef Michael Müller.

