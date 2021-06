Der ZKB eKMU-X Index hat in der vergangenen Handelswoche derweil um 0,1 Prozent auf 1067 Punkte zugelegt.Marktbericht Zürich - Der ausserbörsliche Handel der Zürcher Kantonalbank blickt auf eine relativ ereignisarme Woche zurück. Zudem wurde die Umsatz-Millionengrenze mit 982'000 Franken (-5,9%) knapp nicht erreicht. Auch die Zahl der Transaktionen lag mit 72 nach 96 in der Vorwoche tiefer. Der ZKB eKMU-X Index legte derweil um 0,1 Prozent auf 1067,23 Punkte zu. Mit einem Plus von 27...

