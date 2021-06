Das Potenzial von Quantencomputern ist enorm - nun wird der erste des US-Konzerns IBM in Europa vorgestellt. Die Fraunhofer-Gesellschaft platziert die Anlage "Q System One" im Südwesten Deutschlands. Im internationalen Wettlauf um die Technik der Zukunft stellen die Fraunhofer-Gesellschaft und der Computerkonzern IBM am Dienstag (14 Uhr) den ersten Quantencomputer des US-Konzerns in Europa vor. Die Anlage am Deutschlandsitz des IT-Unternehmens in Ehningen soll unter dem Dach der Fraunhofer-Gesellschaft genutzt werden, um die Technologie, Anwendungsszenarien und Algorithmen weiter zu erforsche...

