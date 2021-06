Die Aktienbörsen in New York und Frankfurt halten ihr hohes Kursniveau nahe ihrer jüngst erreichten Rekordstände. Aber Zweifel bei einigen Anlegern, dass die US-Notenbank Fed vielleicht doch strengere Töne auf ihrer morgigen Sitzung anschlagen könnte, lassen zusätzliche Käufe vor dem Meeting für sie zumindest nicht attraktiv erscheinen. Der Goldpreis gibt nach. In den USA steigen seit zwei Tagen die Zinsen wieder an. Anleger haben wohl erkannt, dass sie jede Menge Risiko mit sich herumtragen könnten, ...

