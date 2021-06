DOHA (dpa-AFX) - Vier Jahre nach Beginn der Blockade gegen Katar ist Ägyptens Außenminister Samih Schukri erstmals wieder in den kleinen Golfstaat gereist. Auf dem Programm stand auch ein Treffen mit Emir Tamim bin Hamad al-Thani Der Nachrichtenagentur QNA zufolge übermittelte Schukri dem Staatsoberhaupt ein Schreiben von Ägyptens Präsident Abdel Fattah al-Sisi, der sich für eine Verbesserung der Beziehungen beider Länder aussprach. In Katars Hauptstadt Doha berieten am Dienstag die Außenminister der Arabischen Liga.

Katar war am Golf seit dem Sommer 2017 weitgehend isoliert, nachdem Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate und Bahrain eine Blockade verhängten. Ägypten schloss sich dem Boykott an. Alle diplomatischen Beziehungen wurden abgebrochen und Grenzen geschlossen. Die Staaten warfen Katar Terrorunterstützung und enge Beziehungen zum schiitischen Iran vor, was Doha zurückwies. Im Januar wurde der Konflikt bei einem Gipfeltreffen in der saudischen Wüstenstadt Al-Ula mit einem Abkommen offiziell beendet.

Die Arabische Liga besteht aus 22 Mitgliedern, darunter auch die Palästinensischen Autonomiegebiete. Der Konflikt zwischen Israelis und Palästinensern ist immer wieder zentrales Thema der Organisation seit ihrer Gründung im Jahr 1945. Seit mehrere Mitglieder ihre Beziehungen mit Israel normalisierten, darunter die Emirate und Bahrain, herrscht aber auch Uneinigkeit innerhalb der Organisation.

Geplant war in Doha auch eine Sondersitzung zum anhaltenden Streit um den Staudamm, den Äthiopen derzeit am Blauen Nil bauen lässt. Das Land will den Stausee voraussichtlich im Juli zum zweiten Mal befüllen - gegen heftigen Widerstand Ägyptens und des Sudan. Das schon jetzt von Wasserknappheit geplagte Ägypten fürchtet, dass weniger Wasser den Nil herabfließen wird./jot/DP/jha