First Graphene Limited (ASX:FGR; "First Graphene" oder "das Unternehmen") gibt die Freigabe eines neuen Masterbatch-Produkts bekannt, das zum Mischen mit einer Reihe thermoplastischer Materialien konzipiert wurde, um die mechanischen und thermischen Eigenschaften zu verbessern.





Die wichtigsten Punkte

- Einführung der PureGRAPH(R) Low Density Polyethylen Masterbatch-Produktlinie zur einfacheren Dispergierung in Thermoplasten.

- Konzipiert für die Verwendung in bestehenden Spritzguss- oder Extrusionsproduktionslinien ohne Modifikation. PureGRAPH(R) MB-LDPE ist ein mit Graphen angereichertes Masterbatch aus Polyethylen niedriger Dichte (LDPE, Low-Density Polyethylene). Es wird in Form von Chips (pelletisiert) bereitgestellt und verwendet First Graphenes wenig-lagige PureGRAPH(R)- Hochleistungsadditive. Das Produkt wurde hauptsächlich für die Verwendung in Polyolefin-Systemen, einschließlich Polyethylen und Polypropylen, entwickelt und kann mit Standardverarbeitungstechniken leicht eingearbeitet werden. Es kann auch mit Polyamid- und Acetalpolymeren verwendet werden und ist in allen Plättchengrößen und variablen Konzentrationen erhältlich. PureGRAPH(R) MB-LDPE ergänzt First Graphenes Angebot an Pulver- und AQUA-Additiven und ist das erste Produkt in der Masterbatch-Reihe. Es kann auf individuelle Anwendungen oder chemische Eigenschaften zugeschnitten werden, indem der Träger und Graphentyp sowie die Konzentration des Trägers nach Bedarf angepasst werden. Mehrere andere Masterbatch-Optionen befinden sich derzeit in der Entwicklung und werden in naher Zukunft veröffentlicht.

Hintergrund zu Masterbatch-Materialien:



Ein Masterbatch ist ein festes Additiv, das in der Kunststoffindustrie verwendet wird. Es ist eine konzentrierte Mischung aus Pigment, Verstärkungsmaterial und/oder anderen Additiven, die in einem geeigneten Trägerharz eingekapselt ist und typischerweise unter Verwendung der Extrusionstechnologie hergestellt wird. Die Mischung wird dann gekühlt, bevor sie in einen Pelletierer eingespeist wird, um zerkleinert und zu Chips geformt zu werden.





Michael Bell, Chief Executive Officer von First Graphene, sagte: "Das LDPE-Masterbatch wurde entwickelt, um Kunden einen serienmäßig produzierten, vordispergierten Graphen/Polymer-Träger bereitzustellen, der sich leicht mit anderen Polymerchips in bestehenden Kunststoffverarbeitungsanlagen mischen lässt und problemlos in bestehende Kunststoffverarbeitungslinien passt. Es ist das erste einer Reihe von Masterbatch-Produkten, die entwickelt werden, um sich besser in Materialien zu dispergieren und sowohl das Testen und die Validierung von PureGRAPH(R) als auch die Vertriebszykluszeit bis zur Markteinführung zu beschleunigen."

Über First Graphene Ltd. (ASX: FGR) First Graphene Ltd. ist ein führender Anbieter von Hochleistungs-Graphenprodukten. Das Unternehmen besitzt eine robuste Produktionsplattform, die auf der unternehmenseigenen Belieferung mit sehr reinen Rohmaterialien und einer etablierten Produktionskapazität von 100 Tonnen Graphen pro Jahr basiert. Kommerzielle Anwendungen werden jetzt in Verbundwerkstoffen, Elastomere, im Brandschutz, im Baugewerbe und in der Energiespeicherung avanciert. First Graphene Ltd. ist in Australien börsennotiert (ASX: FGR) und ihr primärer Produktionsstandort befindet sich in Henderson in der Nähe von Perth, Western Australia. Das Unternehmen ist im Vereinigten Königreich als First Graphene (UK) Ltd. in das Handelsregister eingetragen und ein Tier-1-Partner im Graphene Engineering Innovation Centre (GEIC) in Manchester, Vereinigtes Königreich.





PureGRAPH(R)-Produktpalette



PureGRAPH(R)- Graphenpulver und PureGRAPH(R) AQUA-Pasten in lateralen Plättchengrößen von 50 µm, 20 µm, 10 µm und 5 µm sowie das PureGRAPH(R) MB-LDPE-Masterbatch für Thermoplaste sind in großen Mengen erhältlich. Die Produkte sind leistungsstarke Additive, die sich durch hohe Qualität und einfache Handhabung auszeichnen. Mit Genehmigung des Boards wurde diese Pressemitteilung von Aditya Asthana, Director, Chief Financial Officer und Company Secretary, zur Veröffentlichung freigegeben.





