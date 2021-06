Düsseldorf (ots) - Titelverteidigung: Aurum Interim ist in diesem Jahr erneut mit dem TOP CONSULTANT-Siegel ausgezeichnet worden. Damit zählt das Beratungsunternehmen zu den besten Mittelstandsberatern Deutschlands. Zum 12. Mal untersuchte der bundesweite Wettbewerb TOP CONSULTANT auf wissenschaftlicher Basis, wie gut die Teilnehmer ihre mittelständischen Kunden beraten haben.Grundlage des Wettbewerbs ist eine Befragung mittelständischer Unternehmen, die zuvor mit den teilnehmenden Beratungshäusern zusammengearbeitet hatten. Die Kunden gaben Auskunft darüber, wie professionell die Unternehmensberater auftraten, wie zufrieden sie mit der Beratungsleistung sind und auch, ob sie sie weiterempfehlen würden. Im Auftrag von compamedia führte die Wissenschaftliche Gesellschaft für Management und Beratung (WGMB) die Befragung durch und nahm dabei alle Teilnehmer genau unter die Lupe (Prüfkriterien: www.top-consultant.de/pruefkriterien). Zum vierten Mal in Folge wurde Aurum Interim im Beratervergleich ausgezeichnet - in diesem Jahr sogar wiederholt unter den Top 3 in der Klasse der Beratungsunternehmen mit 11 bis 50 Mitarbeitern.Aurim Interim - jederzeit die richtige BesetzungDie Düsseldorfer Berater lösen seit 2009 erfolgreich die personellen Kapazitätsprobleme von Unternehmen durch die Vermittlung von Experten für Projekt- und Linienaufgaben - vom Spezialisten bis hin zum Geschäftsführer. Zum Leistungs- und Kompetenzportfolio gehört neben klassischer Vakanzüberbrückung und Executive Search auch die Unterstützung in Projekt- oder Sondersituationen, wie z.B. komplexe Restrukturierungs- und Sanierungsprojekte. Aurum Interim Management verbindet Linienkompetenz - ausgeprägte Exzellenz im operativen Tagesgeschäft - mit Beratungsexpertise im Sinne der effizienten Lösung komplexer Aufgabenstellungen. Praktische Linienerfahrung stellt sicher, dass die Aufgaben präzise verstanden und die Eignung der Kandidaten fundiert beurteilt werden. Das fundierte Methoden Know-how der Partner erlaubt, dass die Mandate im Rahmen des Shadow Management Programms professionell begleitet werden.Mit Kompetenz und Gespür für die Umsetzung zum Ergebnis"Ob Geschäftsführer oder Projektmanager, ob Linienverantwortlicher oder Spezialist, Aurum vermittelt immer genau den Manager, der mit entscheidender Kompetenz und Gespür für die Umsetzung zu den gewünschten Ergebnissen kommt," so Geschäftsführer Axel Oesterling. Um darüber hinaus Trends und Entwicklungen in der Wirtschaft zu erkennen, veröffentlicht das Beratungshaus regelmäßig Best Practices, Markt- und Trendstudien, wie etwa die Aurum Restrukturierungsstudie oder den Aurum Flexibilitätsmonitor, der die Flexibilität und Agilität der deutschen Unternehmen untersucht. "Damit sind wir immer am Puls der Zeit und können unseren Kunden auch für die künftigen Herausforderungen beratend zu Seite stehen", betont Oesterling. Ein ausführliches Porträt über Aurum Interim findet sich auf dem Onlineportal www.beste-mittelstandsberater.de.Über den Beratervergleich TOP CONSULTANTEntscheidend für die Auszeichnung mit dem Qualitätssiegel TOP CONSULTANT ist eine kundengerechte, mittelstandsorientierte Beraterleistung. Das Teilnehmerfeld des seit 2010 von compamedia organisierten Wettbewerbs besteht größtenteils aus Management-, IT- und Personalberatern. Diese Unternehmen stellen sich der Untersuchung durch die wissenschaftliche Leitung des Wettbewerbs: Prof. Dr. Dietmar Fink, Professor für Unternehmensberatung an der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg, und Bianka Knoblach. Beide leiten die Wissenschaftliche Gesellschaft für Management und Beratung (WGMB) in Bonn. Mentor von TOP CONSULTANT ist Bundespräsident a. D. Christian Wulff. Medienpartner ist das manager magazin.Über AurumDas in Düsseldorf ansässige Unternehmen Aurum Interim zählt zu den führenden Personalberatern Deutschlands und obliegt der Leitung von Axel Oesterling und Samir Jajjawi. Aurum berät Unternehmen aus den verschiedensten Branchen und findet - permanent oder interimistisch - exakt die Führungskräfte und Manager, mit denen sich Management-Herausforderungen meistern und Vakanzen erfolgreich schließen lassen. Ausgezeichnet mit dem Top Consultant Qualitätssiegel setzt Aurum bei der Vermittlung seiner Manager auf kompetente Beratung, eigene fundierte Linienerfahrung und branchenübergreifende Expertise. Mehr Informationen unter www.aurum-interim.de oder www.aurum-restrukturierung.de.Pressekontakt:Aurum Interim GmbH, Hafenstraße, 40213 DüsseldorfEva Ernstfon + 49 211 159 70 6-14mail e.ernst@aurum-interim.dePressestelle Aurum Interim Managementc/o zeron GmbH / Agentur für PR & ContentMaren Henkefon + 49 211 / 8 89 21 50-11mail presse-aurum@zeron.deOriginal-Content von: Aurum Interim Management, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/122962/4942516