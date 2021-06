An der Frankfurter Börse kündigen sich einige IPOs an. Die Cherry AG, Hersteller von mechanischen Gaming-Switches und Peripheriegeräten für Gaming, Office und Industrie sowie Healthcare- und Security-Anwendungen, will in den Regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse. Cherry-Aktien sollen in einer Preisspanne von 30,00 bis 38,00 Euro je Aktie angeboten werden. Erster Handelstag ist voraussichtlich am 29. Juni 2021. Das Online-Fahrradunternehmen Bike24 hat die Preisspanne für seinen Börsengang auf 15,0 bis 19,0 Euro je Aktie festgelegt. Der erste Handelstag im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) ist für den 25. Juni vorgesehen. Schon kommenden Mittwoch (16. Juni) soll der Erstnotiz-Tag ...

