Ein SPAC (Special Purpose Acquisition Company) ist ein börsennotiertes Akquisitions- Unternehmen. Kniff: Anleger stellen Kapital, Finanzinstitute stellen Kredite und dann werden zuvor unbekannte Targets, sprich Beteiligungen, gekauft. So geplant für René Benko "Signa Sports United GmbH" in den USA, als Target für den US-SPAC Yucaipa. Massive Gebühren, fragwürdige Bewertungen und Zeitdruck schaffen ein erhebliches Risiko für den Anleger, das er teuer bezahlt. Das ist in der Regel nichts für den nachhaltigen Privatinvestor. Kritik: Das meist hochbezahlte SPAC- Management erhält einen Blankoscheck, das Kapital in zwei Jahren ausgeben zu müssen. Warren Buffett dazu auf der letzten Berkshire Hathaway Hauptversammlung: "Wie eine Pistole am Kopf". Kursrisiko: Im ...

