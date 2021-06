Der Schweizer Leitindex SMI ist am Dienstag nah an die symbolische Marke von 12'000 Zählern herangerückt.Zürich - Der Schweizer Leitindex SMI ist am Dienstag nah an die symbolische Marke von 12'000 Zählern herangerückt. Ganz reichte es für den Sprung über die Hürde aber nicht. Die Stimmung an den Märkten wurde von Händlern als etwas nervös bezeichnet. Die Anleger warteten gespannt auf den Zinsentscheid der US-Notenbank Fed vom Mittwoch. Experten rechnen zwar nicht mit einer Zinsänderung...

Den vollständigen Artikel lesen ...