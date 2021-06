Tagesausblick für 16.06.: DAX schließt über 15.700 Punkte. Fed im Blickpunkt!

Richard Pfadenhauer,

HypoVereinsbank onemarkets

Die Stimmung im Vorfeld der Fed-Zinsentscheidung ist weiterhin positiv. Die Bekräftigung der hohen Inflationszahlen in der Eurozone hatten keinen großen Einfluss. So schoben sich die europäischen Aktienbarometer um rund 0,3 Prozent nach oben.

Die europäischen Anleihen kamen nach den Inflationszahlen einiger Euro-Kernländer etwas unter Druck. Die Renditen zogen somit mehrheitlich an. Die Rendite 10jähriger US-Staatspapiere schob sich dabei wieder über 1,5 Prozent. Ob die Entwicklungen an den Anleihemärkten richtungsweisend ist, wird sich möglicherweise morgen nach der Fed-Zinsentscheidung zeigen. Der Renditeanstieg am Anleihemarkt belastete heute jedoch die Notierungen bei den Edelmetallen. Gold distanzierte sich weiter von der 1.900 US-Dollarmarke. Bei Palladium kann die Unterstützung bei 2.750 US-Dollar eine größere Konsolidierung noch verhindern. Der Kurs für ein Barrel Brent Crude Oil setzte sich derweil oberhalb von 73 US-Dollar fest.

Unternehmen im Fokus

Airbus legte zu nachdem die EU und USA einen Kompromiss im Handelsstreit um Subventionen bei den Flugzeugbauern erreichen. Die Aktie CureVac hat sich heute weiter stabilisiert. Meldungen wonach sich die Zulassung des Corona-Impfstoffs verzögert, drückte den Aktienkurs vergangene Woche kräftig nach unten. Die Deutsche Telekom profitierte von einen positiven Ausblick der Ratingagentur Moodys. Hoch im Kurs standen heute zudem Online-Dienstleister wie HelloFresh und Shop Apotheke. Thyssenkrupp brach derweil ein und testete bei EUR 9,35 das Mai-Tief. Die Euphorie über eine sich abzeichnende Belebung der weltweiten Konjunktur sowie steigende Preise beflügelten den Stahlsektor in den zurückliegenden Monaten. War die Euphorie möglicherweise übertrieben?

Zu den stärksten Branchen- und Strategieindizes zählten heute der Stoxx Europe 600 Chemicals Index sowie der European Biotech Index.

Morgen ist der Börsengang von About you geplant. TUI gibt ein Update zu den Sommerbuchungen. Zudem laden unter anderem Delivery Hero, Sixt und Süss Microtec zur virtuellen Hauptversammlung.

Wichtige Termine

China - Industrieproduktion

USA - Fed-Zinsentscheidung

USA - Wohnbaubeginne

Chart: DAX

Widerstandsmarken: 15.765/16.020 Punkte

Unterstützungsmarken: 15.400/15.540/15.590/15.630 Punkte

Der DAX eröffnete mit einem Gap nach oben. Am Nachmittag bröckelten die Gewinne allerdings erneut und der Index stabilisierte sich im Bereich von 15.720 Punkten. Der Aufwärtstrend bleibt jedoch weiter intakt. Oberhalb von 15.765 Punkten besteht die Chance auf eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung bis 16.000 Punkte. Auf der Unterseite findet zwischen 15.545 und 15.590 Punkten einen Unterstützung.

DAX in Punkten; 4-Stundenchart (1 Kerze = 4 Stunden)

Betrachtungszeitraum: 30.03.2021- 15.06.2021. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

DAX in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 09.06.2014- 15.06.2021. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

