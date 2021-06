Früher als gedacht, nämlich bereits Mitte des nächsten Jahres, wird Amazon seine neue Rechenzentrumsregion in Spanien eröffnen. In den Aufbau investiert der Handelsriese mehrere Milliarden US-Dollar.? AWS eröffnet neue Region in Spanien Mitte 2022 ? Versorgung mit erneuerbaren Energien ? Investitionen in Höhe von drei Milliarden US-DollarAmazon Web Services (AWS), die Cloud-Computing-Sparte des Handelsgiganten Amazon, hat kürzlich angekündigt, seine neue Rechenzentrumsregion in ...

