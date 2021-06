MAGDEBURG (dpa-AFX) - "Volksstimme" zum ostdeutsche Wirtschaftsforum:

"Ein ostdeutsches Wirtschaftsforum kurz vor der Bundestagswahl - das ist ein Tummelplatz für die Wiedergänger von Helmut Kohl und seinen blühenden Landschaften. Besonders dick hat Wirtschaftsminister Peter Altmaier aufgetragen. Er stilisiert die Energiewende zum Heilsbringer hoch, die den Osten in drei, vier Jahren am Westen vorbeiziehen lassen wird. Für so viel Unsinn müsste er in Berlin sofort vom Hof gejagt werden, nur wird das noch bis zur Bundestagswahl im September dauern. Gewiss sind umweltfreundliche Energien entscheidend für Deutschlands Wirtschaftserfolg - von Tesla in Brandenburg bis zur Wasserstofftechnik in Sachsen-Anhalt. Doch heißt die Sache eben Energiewende. Vor dem Einstieg in die neuen Energieformen kommt der Abschied von der bisherigen Stromerzeugung. Die Kohlegebiete müssen sich laut Regierungsplan bis 2038 ökonomisch neu erfinden. Wie sie zwischendurch noch den Westen überholen sollen, weiß wohl nur Altmaier."/yyzz/DP/he