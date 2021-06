OELDE (dpa-AFX) - "Die Glocke" zur Aufhebung der Maskenpflicht:

"Die Maske muss weg, überall. Forderungen wie diese klingen herrlich populär - jetzt, wo ein unbeschwertes Lebensgefühl das Land ergreift. Bei der Erledigung alltäglichster Dinge eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen zu müssen, erscheint nur noch lästig. Deshalb entgegen jeder wissenschaftlichen Expertise auf dem Ende der Maskenpflicht draußen wie drinnen zu beharren, entpuppt sich als plumpes Manöver im Wahlkampf. Politiker wie der FDP-Vize Wolfgang Kubicki haben doch in ungezählten TV-Runden die Argumente von Virologen gehört, wonach das Stückchen Vliesstoff im Gesicht die Verbreitung des Virus eindämmt. Warum also verführt das Buhlen um Stimmen zu Leichtsinn? Weil die Zeit verrinnt, die den Wahlkämpfern bleibt, um auf Marktplätzen und in Talkshows Applaus zu ernten. Doch bitte nicht mit derart unausgegorenen Ideen. Wissenschaftler mögen sich um den Faktor x streiten, um den die Gefahr einer Ansteckung im Innern höher ist als an der frischen Luft. Als bewiesen gilt, dass Räume Risiken bergen - und Masken diese minimieren."/yyzz/DP/fba