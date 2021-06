TOKIO (dpa-AFX) - Die Erholung der japanischen Exporte hat sich im Mai weiter beschleunigt. Der Wert der Ausfuhren sei im Vergleich zum von der Corona-Pandemie geprägten Vorjahr um knapp 50 Prozent gestiegen, teilte das japanische Finanzministerium am Mittwoch in Tokio mit. Dies war der stärkste Anstieg seit 1980. Experten hatten mit einem Plus in dieser Höhe gerechnet. Im März und April hatten die Exporte noch um rund 16 Prozent beziehungsweise 38 Prozent zugelegt. Im Frühjahr 2020 waren die Exporte wegen der Corona-Krise eingebrochen.

Wegen der starken Verwerfungen vor einem Jahr können auch Experten die aktuellen Daten schwer einschätzen. Zum einen zeigen sie, dass der japanische Außenhandel von der Erholung der Weltwirtschaft profitiert. Zum anderen sind die Daten verzerrt durch extrem niedrige Werte aus dem Vorjahreszeitraum. Mehr Aussagekraft hat derzeit der Monatsvergleich. Hier sei der Wert der Exporte im Mai bereinigt um Kalendereffekte so hoch wie im April ausgefallen. Im Vergleich zum Mai 2019 seien die Ausfuhren um mehr als sieben Prozent gestiegen./zb/jha/