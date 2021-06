The following instruments on XETRA do have their last trading day on 16.06.2021Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 16.06.2021ISIN NameDE000HLB31R4 LB.HESS.THR.CARRARA06H/19DE000BLB3528 BAY.LDSBK.IS. 16/23XS0640463062 DANSKE MTG BANK 11/21 MTNDE000HLB0XG4 LB.HESS.-THR.IS.06B/2013DE000DDA0SU0 DZ BANK IS.A1148DE000DDA0KR3 DZ BANK IS.A945CH0131220631 SWEDBK HYPO. 11/21 MTNXS1347564970 OP YRITYSPANKKI 16/21 MTNUS172441AZ03 CINEMARK USA 2023US983024AL46 WYETH 06/36XS1429589705 ABCL GLORY CAP. 16/21DE000NLB0NZ7 NORDLB FESTZINSANL.22/17AU0000XQLQV8 QUEENSLD TREA. 2021DE000NLB0NL7 NORDLB 3 PH.BD. 40/17XS0257884436 NED. GASUNIE 06/21 MTNUS89153VAP40 TOTAL CAP.INTL 14/21DE000HLB31T0 LB.HESS.THR.CARRARA06J/19DE000HLB31S2 LB.HESS.THR.CARRARA06I/19GB00BMYHLH49 CP FUNDING 1 21/21.06.21DE000A3H3LN8 DELIVERY HERO SE NA NEUEDE000A3H23S3 SLM SOLUTIONS GRP AG NEUEDK0061534534 TRYG AS NAM.EM.03/21 DK 5GB00BF52QX07 CLEAN INV.AFRIC. LS-,0025