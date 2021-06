Das weltweit mit Spannung erwartete Treffen auf Initiative Bidens soll gegen 13.00 Uhr in Genf beginnen und vier bis fünf Stunden dauern.Genf - Nach Jahren schwerer Konfrontation zwischen Washington und Moskau kommen US-Präsident Joe Biden und Russlands Staatschef Wladimir Putin an diesem Mittwoch zu ihrem ersten Gipfel zusammen. Das weltweit mit Spannung erwartete Treffen auf Initiative Bidens soll gegen 13.00 Uhr in Genf beginnen und vier bis fünf Stunden dauern, wie es sowohl aus dem Weissen Haus als auch aus dem Kreml hiess.

