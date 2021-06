NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat SAP nach einem Analystentag im Zuge der Sapphire-Now-Konferenz auf "Buy" mit einem Kursziel von 141 Euro belassen. Die bestehenden Finanzziele seien bekräftigt worden, schrieb Analyst Julian Serafini in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Zudem habe das Management erneut sein "Rise"-Angebot mit seinem Kernelement S/4Hana hervorgehoben, das sowohl für den Umsatz als auch die Margen Aufwärtspotenzial biete./ck/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.06.2021 / 14:40 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.06.2021 / 14:40 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0007164600

