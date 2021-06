In der Übernahmeschlacht um die s Immo schenken Immofinanz und s Immo einander nichts. Auch nach mahnenden Worten der Übernahmekommission ging die Inserate-Schlacht am Mittwoch weiter. Das "Alleingangs-Szenario der s Immo macht Sorgen", erklärte die Immofinanz in einer Einschaltung und stellte dabei die Ost-Strategie der s Immo infrage, deren mehrheitliche Übernahme sie plant. Die s Immo wiederum ...

Den vollständigen Artikel lesen ...