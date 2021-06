Die Übernahmekommission äußerst sich in einer Mitteilung zu den Stellungnahmen von Immofinanz und S Immo. "In öffentlichen Äußerungen der S Immo und der Immofinanz wurde die Nichtuntersagung des Angebotes durch die Übernahmekommission in diametral entgegengesetzter Weise einerseits als nicht materielle Prüfung und andererseits als transaktionssicher für die S Immo-Aktionäre interpretiert", so die Übernahmekommission. Der Bieterin und der Zielgesellschaft bleibt es zwar unbenommen, sich öffentlich wiederholt an die Inhaber von Beteiligungspapieren zu wenden und ihre Meinung zum Übernahmeangebot zu äußern, heißt es seitens der Übernahmekommission. Gem § 3 Z 2 ÜbG müssten Empfänger eines Übernahmeangebots aber über genügend Zeit und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...