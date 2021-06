Die Ökonomen der DBS Bank stellen fest, dass die CAD-Schwäche über 1,21 an Zugkraft gewinnt. Der USD/CAD wird die Marke von 1,22 angreifen, über der der 50-Tage Moving Average bei 1,2250 liegt. Fallende Holzpreise belasten den Loonie "Die Bank of Canada hat auf ihrer Sitzung am vergangenen Donnerstag keine Dringlichkeit gezeigt, die im April beschlossene ...

Den vollständigen Artikel lesen ...