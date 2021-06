Eine interne Vorabversion "der nächsten Generation von Windows" ist durchgesickert. Sie zeigt, dass Windows 11 eine neue Nutzeroberfläche und weitere neue Features erhalten wird. Eine Woche vor der offiziellen Enthüllung am 24. Juni ist auf der chinesischen Plattform Weibo eine Vorabversion des kommenden Betriebssystems veröffentlicht worden. Sie bestätigen sowohl den neuen Namen "Windows 11" als auch Änderungen an der Nutzeroberfläche. Alle vorab kolportierten Neuerungen sind in der nicht geleakten frühen Vorabversion indes noch nicht an Bord. Windows 11 mit ...

