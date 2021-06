Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Highlight des gestrigen Tages war zweifelsohne die Transaktion der EU, so die Analysten der Helaba.Die Debüt-Anleihe NGEU habe sehr großes Interesse geweckt, denn das Emissionsvolumen von 20 Mrd. EUR sei 7-fach überzeichnet gewesen und das IPT-Level habe um 3 BP auf MS -2 unterschritten werden können. Das Finanzierungsziel für dieses Jahr liege bei 80 Mrd. EUR und bis August werde es mindestens noch eine weitere NGEU-Emission geben. Gemessen am Volumen der ausstehenden Papiere entwickele sich die EU zu einem der wichtigsten Emittenten in der Eurozone und sie gelte inzwischen als Impulsgeber für die Spread-Entwicklung. ...

