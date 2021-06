Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - An der 36. ordentlichen Generalversammlung der Sonova Holding AG (ISIN CH0012549785/ WKN 893484) in Stäfa wurden sämtliche Anträge des Verwaltungsrats angenommen, so die Sonova Holding AG in der aktuellen Ad hoc-Mitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Ad hoc-Meldung: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...