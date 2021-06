Die Aktien des Fahrzeugherstellers Daimler befinden sich in einem langfristigen Aufwärtstrend. Aktuell befinden sich die Titel in einer Abwärtskorrektur und haben den wichtigen 10er-EMA nach unten durchbrochen. Und befinden sich damit im Long-Bereich. Der Aufwärtstrend ist klar intakt, Abwärtskorrekturen sollten im Bereich oder leicht unter dem 10er-EMA bei aktuell 78,62 Euro auslaufen. In der Folge sollte ein neuer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...