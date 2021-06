Guten Morgen, der DAX konnte am Vortag bis 15.792 Punkte hochziehen und verfehlte damit knapp das Allzeithoch bei 15.802 Punkten. In der Folge ging es wieder abwärts. Der DAX ging deutlich tiefer bei 15.729 Punkten aus dem Handel. Im frühen Handel zeigt sich der DAX am heutigen Mittwochmorgen im Bereich von 15.700 Punkten. Im Fokus steht unverändert der 10er-EMA auf der Unterseite bei 15.630 Punkten. Solange der DAX ...

Den vollständigen Artikel lesen ...