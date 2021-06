Der Deutsche Aktienindex bleibt in seinem Aufwärtstrend, doch mehrere Gründe sprechen derzeit wieder dafür, dass ein erhöhtes Niveau an Wachsamkeit erforderlich ist. Von Andreas Büchler. Der DAX hält sich bislang stabil oberhalb der ersten stärkeren Handelszone bei 15.670 / 15.700 und auch an den folgenden Umsatzhäufungen bei 15.630 und 15.575 dürfte er sich im Falle einer fortgesetzten Schwäche ...

