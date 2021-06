NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Papiere von Worldline auf die "Conviction Buy List" gesetzt und das Votum beim unveränderten Kursziel von 104 Euro auf "Buy" belassen. Der Markt unterschätze das Erholungspotenzial aus der Corona-Krise heraus, da sie Menschen wieder mehr ausgeben dürften, schrieb Analyst Mohammed Moawalla in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.06.2021 / 21:12 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

FR0011981968