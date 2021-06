Das Ifo-Institut für Wirtschaftsforschung hat seine Prognose für das Wirtschaftswachstum in Deutschland für 2021 gesenkt, die Vorhersage für 2022 aber deutlich angehoben. Die Ökonomen erwarten für dieses Jahr nun 3,3 % Wachstum und damit 0,4 Prozentpunkte weniger als noch im März. Dafür erhöhten sie ihre Vorhersage für das kommende Jahr um 1,1 Punkte auf 4,3 %. Zur Begründung hieß es, dass die an sich kräftige Erholung, ausgelöst durch die Öffnungen, sich etwas weiter nach hinten verschiebe, als man noch im Frühjahr erwartet hatte. Die Kosten der Corona-Krise für die Jahre 2020 bis 2022 beliefen sich auf 382 Mrd. Euro. Dabei wird angenommen, dass die deutsche Wirtschaft in der Zeit mit durchschnittlich 1,2 % im Jahr gewachsen ist.



