Nach der Hybrid-Version vom letzten Jahr will der Geländewagen-Hersteller Land Rover nun seine Wasserstoff-Ambitionen verstärken. Ein britisches Förderprogramm unterstützt die ehrgeizigen Pläne. Für den Prototypen hat Jaguar Land Rover (JLR) ein neues Antriebssystem entwickelt. Ende dieses Jahres soll bereits der Testbetrieb starten. Das Unternehmen, das seit 2008 zur indischen Tata-Gruppe gehört, will die Auspuffemissionen seiner Modelle bis 2036 auf Null senken. Bereits letztes Jahr begann der britische Hersteller in seinem "Projekt Zeus" Wasserstoff-Alternativen auszuloten. Dass ...

