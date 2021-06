Werden die heutigen Aussagen der Fed eher ein "non event", wie Wolfgang Müller vermutet? Laut Umfragen der Bank of America gehen die meisten der von der Bank of America befragten Großinvestoren davon aus, dass die US-Notenbank entweder im August (Jakcson Hole-Treffen) oder erst im September erste Hinweise auf ein Tapering der Anleihekäufe geben wird. Zudem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...