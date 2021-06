Ende Mai ist der schwedische Hafermilch-Produzent Oatly an die Börse gegangen. 1,4 Milliarden US-Dollar sammelten die Schweden ein. Nun haben mehrere Analysten ihr Rating für die Aktie abgegeben. Lohnt ein Kauf?Die Aktie des schwedischen Hafermilch*-Herstellers Oatly hat seit ihrem Börsengang an der Nasdaq am 20. Mai eine wahre Rallye hingelegt: Vom 17-Dollar-Ausgabepreis kletterte die Aktie am vergangenen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...