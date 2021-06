WASHINGTON PRIME GROUP meldet Insolvenz nach Chapter 11 an. Der US-Betreiber von Shopping-Malls konnte eine Zinszahlung in Millionenhöhe nicht leisten. Der Aktienkurs hat sich daraufhin am Montag zeitweise mehr als halbiert. WASHINGTON PRIME operiert mit rund 3,5 Mrd. $ Schulden. Die Corona-Pandemie hat dem Mall-Betreiber übel mitgespielt. Im Schutz von Chapter 11 sollen nun Verbindlichkeiten in Höhe von 950 Mio. $ restrukturiert werden, um den Turnaround herbeizuführen...



