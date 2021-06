DGAP-News: Brockhaus Capital Management AG / Schlagwort(e): Firmenübernahme/Prognose

Brockhaus Capital Management unterzeichnet Kaufvertrag für Mehrheitsbeteiligung an der Bikeleasing-Gruppe - Führende, digitale B2B Leasingplattform für "green assets" - Stark wachsende Kundenbasis mit aktuell rund 25.000 B2B-Kunden und rund 1,2 Mio. dahinterstehenden Mitarbeitern - BCM hebt die Prognose für das Geschäftsjahr 2021 deutlich an Vellmar / Frankfurt am Main, 16. Juni 2021. Die Brockhaus Capital Management AG (BKHT, ISIN: DE000A2GSU42, "BCM"), eine langfristig orientierte Technologiegruppe mit Fokus auf Akquisitionen von margen- und wachstumsstarken Technologie- und Innovations-Champions im deutschen Mittelstand, hat am 16. Juni 2021 den Kaufvertrag für eine Mehrheitsbeteiligung an der Bikeleasing-Service GmbH & Co. KG (zusammen mit ihren verbundenen Unternehmen "BLS") unterzeichnet. BLS ist eine führende digitale B2B Plattform zur hochautomatisierten Vermittlung und dem Management von Dienstrad-Leasingverträgen. Für BCM ist dies die dritte Mehrheitsbeteiligung nach dem Erwerb des Sensorik-Spezialisten Palas sowie des IT-Security-Spezialisten IHSE. Die im Jahr 2015 gegründete BLS (www.bikeleasing.de) ist eine führende digitale B2B-Plattform für "green assets". Über ihre Plattform ermöglicht BLS aktuell rund 25.000 Unternehmenskunden des deutschen Mittelstands ihren rund 1,2 Millionen Arbeitnehmern die hochautomatisierte und digitale Vermittlung sowie das Management von Dienstrad-Leasingverträgen. Das Konzept des Dienstrads ermöglicht es Arbeitnehmern, Fahrräder und E-Bikes zuzüglich Versicherung per Gehaltsumwandlung aus dem Bruttolohn über ihren Arbeitgeber zu beziehen und somit von signifikanten Einsparungen zu profitieren. Der komplette Prozess vom Onboarding des Unternehmenskunden, der Bestellung des Fahrrads durch den Mitarbeiter beim Fahrradhändler bis hin zur Bearbeitung von Schadensfällen erfolgt über die hauseigene digitale Plattform bzw. App für mobile Endgeräte. Der Radverkehr erfreut sich steigender Beliebtheit. Immer mehr Menschen entscheiden sich für das Fahrrad und insbesondere das E-Bike als Verkehrsmittel, die COVID-19 Pandemie hat diese Entwicklung zusätzlich befeuert. Leasing-Angebote von Diensträdern werden deshalb für viele Unternehmen und ihre Mitarbeiter immer attraktiver. Die Vorteile des Radfahrens mit Blick auf eine klimaneutrale Mobilität hat auch der Gesetzgeber erkannt und das für PKW gültige "Dienstwagenprivileg" auch für Fahrräder und E-Bikes erweitert: Das Unternehmen least das Dienstrad über BLS und überlässt es dem Mitarbeiter, der durch Gehaltsumwandlung bis zu 40% im Vergleich zum Barkauf sparen kann, zur beruflichen und privaten Nutzung. Als Innovationsführer im Dienstrad-Markt verzeichnete BLS seit Gründung ein starkes und gleichzeitig hochprofitables Wachstum und konnte ihren Marktanteil stetig ausweiten. Im Rahmen der Transaktion bleiben die aktuellen Gesellschafter-Geschäftsführer Bastian Krause und Paul Sinizin signifikant mit 40% an BLS beteiligt und werden das Unternehmen auch zukünftig operativ in der Geschäftsführung leiten. Darüber hinaus beteiligen sie sich im Rahmen einer Sachkapitalerhöhung ebenfalls auf Ebene der BCM. Marco Brockhaus, CEO von BCM: "Wir freuen uns sehr, dass BLS nun Teil unserer Unternehmensgruppe wird. Wir werden die Gesellschaft aktiv dabei unterstützen, das große Wachstumspotenzial, das sich der BLS bietet, in den kommenden Jahren weiter zu erschließen. Über das Dienstrad hinaus ist die heute bestehende digitale Plattform mit ihrer breiten Kundenbasis auch für sonstige Leasingobjekte erweiterbar und ebnet den Weg hin zu einer vollumfassenden "social benefits platform". Der auf BCM entfallende Kaufpreis soll unter anderem aus einer Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht der Aktionäre finanziert werden, die voraussichtlich in der zweiten Jahreshälfte erfolgen soll. Infolge der Akquisition hebt BCM ihre Prognose deutlich an und erwartet im Geschäftsjahr 2021 nun pro-forma Umsatzerlöse zwischen € 120 Mio. und € 130 Mio. bei einem bereinigten EBITDA (pro-forma) von rund € 34 Mio. (bereinigte EBITDA-Marge zwischen 26% und 28% pro-forma). Bei den prognostizierten Kennzahlen handelt es sich um pro-forma Werte: Damit wird die Ertragslage des BCM-Konzerns so dargestellt, als hätte der Unternehmenserwerb bereits am 1. Januar 2021 stattgefunden. Die Prognose steht unter dem Vorbehalt der noch abschließend fertigzustellenden IFRS-Überleitung: BLS bilanziert gemäß HGB. Die Transaktion wurde von Dr. Ulrich Byszio als Vermittler begleitet.

Über Brockhaus Capital Management Die Brockhaus Capital Management AG (BKHT, ISIN: DE000A2GSU42, "BCM") mit Sitz in Frankfurt am Main ist eine Technologiegruppe, die margen- und wachstumsstarke Technologie- und Innovations-Champions mit B2B-Geschäftsmodellen im deutschen Mittelstand akquiriert. Mit einem einzigartigen Plattformansatz und einem langfristigen Horizont unterstützt BCM ihre Tochtergesellschaften aktiv und strategisch dabei, langfristig profitables Wachstum über Branchen- und Ländergrenzen hinweg zu erzielen. Gleichzeitig bietet BCM hiermit einen Zugang zu diesen nicht börsennotierten deutschen Technologie-Champions, die für Kapitalmarktinvestoren ansonsten unzugänglich sind. Über Bikeleasing Die Bikeleasing-Service GmbH & Co. KG (zusammen mit ihren verbundenen Unternehmen "BLS"; www.bikeleasing.de) ist eine führende digitale B2B-Plattform für "green assets". Die BLS-Plattform ermöglicht aktuell rund 25.000 Unternehmenskunden des deutschen Mittelstands ihren rund 1,2 Millionen Arbeitnehmern die hochautomatisierte und digitale Vermittlung sowie das Management von Dienstrad-Leasingverträgen. BLS wurde 2015 gegründet und beschäftigt rund 130 Mitarbeiter an den Standorten in Vellmar, Uslar, Freiburg und Innsbruck. Kontaktinformationen Für Investoren: Brockhaus Capital Management

