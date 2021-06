In den USA sei die Nachfrage schon im März explosionsartig angesprungen und sei jetzt bereits fast auf dem Niveau von 2019. Auch in Europa belebe sich das Geschäft, sagte Erich Sixt am Mittwoch auf der Hauptversammlung bei seiner letzten Rede als Vorstandschef. "Wenn es so weitergeht, werden wir einen sehr erfreulichen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...