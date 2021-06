Die Wiener Börse hat sich am Mittwochmittag mit schwächerer Tendenz präsentiert. Der ATX gab um 0,30 Prozent auf 3.518,41 Einheiten nach. Belastet von einer am Vormittag gedämpften Stimmung an den europäischen Leitbörsen rutschte der heimische Aktienmarkt in den Minusbereich.Im Fokus steht international bereits die am Abend anstehenden Bekanntgabe der jüngsten geldpolitischen Entscheidungen der US-Notenbank ...

