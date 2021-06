DJ AUKTION/Zehnjahresrendite bei neuer Bundesanleihe weiterhin negativ

Von Emese Bartha

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Bundesfinanzagentur hat am Mittwoch eine neue Serie zehnjähriger Bundesanleihen im Auktionsverfahren platziert. Zum Zwecke der Marktpflege wurde eine Tranche im Volumen von 915 Millionen Euro in den Eigenbestand des Bundes genommen. Nachfolgend eine Übersicht der Auktionsdetails (bei der Aufstockung einer bestehenden Serie am 19. Mai hatte sich eine Durchschnittsrendite von minus 0,09 Prozent eingestellt):

=== Emission 0-prozentige Bundesanleihe mit Fälligkeit 15. August 2031 Volumen 5 Mrd EUR Bietungsvolumen 5,423 Mrd EUR Zuteilungsbetrag 4,085 Mrd EUR Zeichnungsqote 1,3 Durchschnittsrend. -0,19% Durchschnittskurs 101,99 Mindestkurs 101,98 Wertstellung 18. Juni 2021 ===

