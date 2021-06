Köln (www.anleihencheck.de) - Bei der Sitzung am 10. Juni entschied sich die EZB für eine "ruhige Hand", wie Präsidentin Lagarde es nannte, so die Experten von Generali Investments Europe.Der EZB-Rat (GC) habe beschlossen, dass die Netto-PEPP-Käufe (PEPP: Pandemie Notfallankaufprogramm) im kommenden Quartal "weiterhin in einem deutlich höheren Tempo als in den ersten Monaten des Jahres durchgeführt werden". Ein Grund dafür seien die immer noch gedämpften Inflationsaussichten gewesen. Mit Blick auf das Jahr 2021 prognostiziere die EZB, dass der frühere Inflationspfad vor der Pandemie auch 2023 nicht erreicht werde. Die Kerninflation habe sich zwar verbessert, bleibe aber weit unter dem Zielwert. Der zweite Grund seien die Finanzierungsbedingungen. Während sie immer noch als "weitgehend stabil" eingeschätzt würden, habe der GC gewarnt, dass eine Straffung verfrüht wäre und ein Risiko für die Erholung - und die Inflation. "In der Tat sehen auch wir ein Risiko für einen von den USA ausgehenden Anstieg der internationalen Renditen", kommentiere Martin Wolburg, CIIA Senior Economist bei Generali Investments. ...

