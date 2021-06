DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIENMÄRKTE (13:00 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Indikation 4.244,75 -0,05% +13,77% Euro-Stoxx-50 4.150,20 +0,16% +16,82% Stoxx-50 3.576,31 +0,31% +15,06% DAX 15.717,82 -0,07% +14,57% FTSE 7.176,75 +0,06% +11,02% CAC 6.648,83 +0,14% +19,77% Nikkei-225 29.291,01 -0,51% +6,73% EUREX Stand +/- Punkte Bund-Future 172,57 0,25

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 72,31 72,12 +0,3% 0,19 +49,0% Brent/ICE 74,26 73,99 +0,4% 0,27 +44,8% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.855,26 1.858,98 -0,2% -3,72 -2,2% Silber (Spot) 27,73 27,68 +0,2% +0,06 +5,1% Platin (Spot) 1.150,55 1.157,20 -0,6% -6,65 +7,5% Kupfer-Future 4,34 4,33 +0,2% +0,01 +23,1%

Die Ölpreise zeigen sich etwas fester, nachdem der Branchenverband API am späten Dienstag eine Abnahme der US-Rohölvorräte gemeldet hat. Die Akteure warten nun gespannt auf die offiziellen Lagerbestandsdaten der staatlichen Energy Information Administration im späteren Tagesverlauf. Der Markt werde immer optimistischer für die Entwicklung des Ölpreises, sagt Ölexperte Edward Moya von Oanda. Die Ölnachfrage sei sehr robust angesichts der Konjunkturerholungen in den USA, Europa und Asien.

Andererseits schaut der Markt auch gebannt auf die indirekten Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran über eine Wiederbelebung des Atomabkommens. Eine Annäherung könnte Spekulationen

AUSBLICK AKTIEN USA

An den US-Börsen zeichnet sich ein wenig veränderter Start in den Mittwochshandel ab. Anleger dürften das Ergebnis der US-Notenbanksitzung abwarten, das um 20.00 Uhr MESZ bekanntgegeben wird. An der Zinsschraube dürfte die Fed nicht drehen. Das Interesse gilt daher vor allem dem Begleitkommentar. Dieser dürfte aufmerksam darauf untersucht werden, ob die Währungshüter ihre Meinung zu Wirtschaftsentwicklung, Arbeitsmarkt und Inflation geändert haben. Vor allem das Thema Inflation treibt die Anleger um und lässt immer wieder Befürchtungen aufkommen, dass die Notenbank bald damit beginnen könnte, ihre Anleihekäufe zurückzufahren. Bislang beharrt die Fed jedoch darauf, dass die zuletzt stark gestiegenen Preise ein vorübergehendes Phänomen darstellten.

Vor den Fed-Beschlüssen gilt es einige Konjunkturdaten zu verdauen. Vor Handelsbeginn an der Wall Street werden Daten zu den Baubeginnen und -genehmigungen sowie Import- und Exportpreise jeweils aus dem Mai veröffentlicht.

Unter den Einzelwerten geben Oracle im vorbörslichen Handel um 4,6 Prozent nach. Hier sprechen Marktteilnehmer von Gewinnmitnahmen, nachdem der Datenbankspezialist am Dienstag nach Handelsschluss Rekordzahlen für sein viertes Geschäftsquartal veröffentlicht hat. Der Ausblick kommt nicht gut an.

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 14:30 Baubeginne/-genehmigungen Mai Baubeginne PROGNOSE: +3,9% gg Vm zuvor: -9,5% gg Vm Baugenehmigungen PROGNOSE: -1,7% gg Vm zuvor: +0,3% gg Vm 14:30 Import- und Exportpreise Mai Importpreise PROGNOSE: +0,7% gg Vm zuvor: +0,7% gg Vm 20:00 Fed, Ergebnis der FOMC-Sitzung; Projektionen zu Zinsen, Wachstum, Inflation und Arbeitslosenquote; 20:30 PK mit Fed-Chairman Powell, Washington Fed-Funds-Zielsatz PROGNOSE: 0,00% bis 0,25% zuvor: 0,00% bis 0,25%

FINANZMÄRKTE EUROPA

Europas Börsen präsentieren sich am Mittwochmittag mit kleinen Aufschlägen. Im Zentrum steht das am Abend erwartete Ergebnis der US-Notenbanksitzung und damit die Frage, wie die US-Notenbank auf den jüngsten Inflationsanstieg reagieren werde. Branchengewinner in Europa sind bislang die zyklischen Chemiewerte, für die es 1,2 Prozent nach oben geht. Der Sektor der Automobilwerte gibt um 1 Prozent nach. Hier belastet nach Aussage aus dem Handel, dass die Produktion bereits unter dem branchenweiten Chipmangel leide. Fehlende Vorprodukte belasteten zunehmend die Produktion. So hätten VW (minus 1,4%) und Daimler (minus 1,4%) bereits Kurzarbeit angekündigt. SAP geben 0,5 Prozent ab. US-Wettbewerber Oracle hat am Dienstagabend zwar Rekordzahlen vorgelegt, aber auch Investitionen angekündigt, den den Gewinn im laufenden Quartal belasten dürften. Am Morgen wurde das erste Mal die Aktie des Online-Modehändlers About You an der Börse gehandelt. Sie wurde bei 23 Euro bei Investoren platziert. Der erste Kurs lag bei 25,60 Euro. Am Mittag gehen About You bei 26,10 Euro um, Zalando steigen 1,1 Prozent. Jefferies hat Beiersdorf (+2,4%) auf die Kaufliste genommen.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:16 Uhr Di, 17:25 Uhr % YTD EUR/USD 1,2116 -0,10% 1,2124 1,2128 -0,8% EUR/JPY 133,24 -0,18% 133,48 133,52 +5,7% EUR/CHF 1,0898 +0,03% 1,0899 1,0893 +0,8% EUR/GBP 0,8584 -0,31% 0,8603 0,8609 -3,9% USD/JPY 109,97 -0,08% 110,10 110,10 +6,5% GBP/USD 1,4115 +0,23% 1,4093 1,4087 +3,3% USD/CNH (Offshore) 6,3965 -0,16% 6,4012 6,4083 -1,6% Bitcoin BTC/USD 39.709,76 -0,70% 40.281,26 39.911,76 +36,7%

Wenig verändert zeigt sich der Dollar am Mittwoch, an dem am Abend mit Spannung Aussagen der US-Notenbank (Fed) nach deren zweitägigen Beratungen erwartet werden. Sollte Fed-Chef Jerome Powell doch falkenhafter klingen, dürfte die Dollar-Reaktion heftiger ausfallen, erwartet Commerzbank-Devisenfachmann Ulrich Leuchtmann. Weil der Markt sich eher auf große potenzielle Ausschläge vorbereitet habe, bezeichnet er es als "nur logisch", dass der Euro bis zur Bekanntgabe der Ergebnisse eher bei 1,21 als bei 1,22 Dollar handele.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Ein ähnliches Bild wie am Vortag hat sich am Mittwoch an den Börsen in Ostasien und Australien gezeigt: Neue Rekorde in Sydney und Seoul sowie Verluste in Hongkong und Schanghai. Diesmal ging es aber auch in Tokio nach unten, der Markt dort folgte den negativen Vorgaben der Wall Street, wo neue Konjunkturdaten nicht überzeugen konnten - insbesondere die Einzelhandelsumsätze. Gebremst haben dürften daneben neue Außenhandelsdaten aus Japan, die exportseitig unter den Erwartungen blieben. Die Blicke der Akteure waren auf die Bekanntgabe der Beschlüsse der zweitägigen Beratungen der US-Notenbank am Abend gerichtet, weshalb sich einige mit Engagements am Aktienmarkt zunächst zurückgehalten haben dürften. In Sydney stützte, dass es mit dem Verbrauchervertrauen in der vergangenen Woche nach oben ging, nachdem ein coronabedingter Lockdown in Victoria wieder beendet worden war. An den chinesischen Börsen dürfte unterdessen weiter bremsend gewirkt haben, dass der Westen zuletzt deutlich schärfere Töne gegenüber China angeschlagen hat, auch bei den Handelsbeziehungen. Gesucht waren in der gesamten Region Aktien aus dem Ölsektor, weil es mit den Ölpreisen weiter nach oben ging. In Tokio legten Inpex um 3,7 Prozent zu, in Sydney Woodside um 2,3 und Santos und Oil Search um bis zu 1,5 Prozent, in Hongkong CNOOC gegen den leichteren Markt um 0,3 Prozent. In Tokio standen Aktien aus dem Transportsektor auf der Verliererseite. Die Aktie des Eisenbahnbetreibers Keio verlor 2,5 Prozent, East Japan Railway (-1,3%) und West Japan Railway (-2,2%) wurden ebenso abgegeben wie Japan Airlines (-2,3%) und ANA Holdings (-0,7%). Trotz des neuen Rekordhochs in Sydney wurden Rohstoffwerte dort verkauft und verringerten ein zunächst größeres Plus des S&P/ASX-200, der entsprechende Subindex büßte 1,6 Prozent ein. Auslöser war der Plan Chinas, Reserven an Industriemetallen freizugeben, um so der Rally bei den Rohstoffpreisen etwas entgegenzusetzen. Champion Iron, IGO, Nickel Mines, Mineral Resources und OZ Minerals verloren zwischen 3,4 und 6,7 Prozent, Fortescue und BHP gaben um 1,6 bzw 1,7 Prozent nach, Rio Tinto um 0,5 Prozent. In Seoul profitierte die Aktie der Werft Hyundai Mipo Dockyard (+1,7%) von Neuaufträgen.

CREDIT

Die Risikoprämien an den europäischen Kreditmärkten treten auch am Mittwoch auf der Stelle. Vor der Zinsentscheidung durch die US-Notenbank nach Handelsschluss in Europa halten sich Anleger zurück. Zwar wird nicht mit konkreten Beschlüssen einer geldpolitischen Straffung gerechnet. "Mit Spannung wird aber darauf geachtet, inwieweit es Signale hinsichtlich eines möglichen Zurückfahrens der Anleiheankäufe geben wird", heißt es bei der Helaba.

Bei den Neuemissionen konzentrierte sich das Geschäft zuletzt auf den Bankenbereich. Die Spreads bei den Banken sind aber stabil. "Vor dem Hintergrund des stabilen Marktumfelds erwarten wir, dass der Primärmarkt vor der Fed aktiv bleiben wird", heißt es bei der Commerzbank. Die Spreads dürften aber in der Nähe des aktuellen Niveaus bleiben. Hier seien sie unterstützt, eine weitere Einengung sei aber genauso wenig zu erwarten wie eine deutlichere Ausweitung.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

IPO/About You notieren klar über Ausgabepreis

Der Online-Modehändler About You legt ein positives Börsendebüt auf dem Frankfurter Parkett hin. Nach einem Ausgabepreis von 23 Euro wurde der Handel bei 25,60 Euro eröffnet. Aktuell steigt der Kurs der im Prime Standard gelisteten Aktie um 13,3 Prozent auf 26,05 Euro.

Qbeyond erwirbt Modern-Workplace-Spezialisten Datac

Der IT-Dienstleister Qbeyond erwirbt das auf digitale Arbeitsplätze spezialisierte Augsburger Unternehmen Datac und bekommt damit Zugang zu rund 700 mittelständischen Kunden. Datac setzte im vergangenen Jahr rund 6,5 Millionen Euro um, wie es in einer Mitteilung von Qbeyond heißt.

EQS Group finanziert mit Kapitalerhöhung Kauf von Business Keeper

Die EQS Group will mit Hilfe einer Kapitalerhöhung den Erwerb der Business Keeper GmbH finanzieren. Der Vorstand der EQS Group AG habe beschlossen, eine Kapitalerhöhung gegen Bareinlage unter teilweiser Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2021 und unter Ausschluss des Bezugsrechts der Altaktionäre umzusetzen, wie das Münchener Unternehmen mitteilte. Ausgegeben werden sollen bis zu 590.000 neue Aktien und so das Grundkapital um rund 7,5 Prozent auf bis zu 8.472.251 Euro erhöht werden. Die neuen Aktien sollen institutionellen Investoren im Rahmen über ein Privatplatzierungsverfahren angeboten werden.

Cropenergies verdoppelt operatives Ergebnis fast - Prognose bestätigt

Cropenergies hat im ersten Geschäftsquartal 2021/22 von einer Normalisierung des Ethanolabsatzes profitiert. In den Monaten März bis Mai wurde nach vorläufigen Zahlen ein operatives Ergebnis von 15,2 (Vorjahr: 8,1) Millionen Euro erwirtschaftet, fast eine Verdoppelung. Das EBITDA stieg auf 25,6 (18,2) Millionen Euro und der Umsatz um 43 Millionen auf 214 Millionen Euro, wie aus einer Mitteilung der Südzucker-Tochter hervorgeht.

Rewe und Viola Growth investieren in israelisches Tech-Startup Trigo

Die Rewe Group hat sich an einer Finanzierungsrunde für Trigo beteiligt, einem israelischen Software-Unternehmen spezialisiert auf reibungslose Kassentechnologie beim Check-Out. Die Investition erfolgte zusammen mit Viola Growth, einem israelischen Technologie-Investor.

Wallstreet:online verkauft für rund 19,1 Mio Euro neue Aktien

Der Finanzportalbetreiber Wallstreet:online hat knapp 720.000 neue Aktien platziert und sich so rund 19,1 Millionen Euro frisches Geld besorgt. Mit 5 Prozent fiel die Kapitalerhöhung nur halb so hoch aus, wie zunächst in Aussicht gestellt.

HSBC besetzt Führungsteam der neuen Einheit Alternative Anlagen

Das Fondsmanagement der britischen Großbank HSBC Holdings PLC hat eine neue Abteilung für alternative Anlagen geschaffen, in der 150 Mitarbeiter zusammengeführt werden.

Volvo will als erster Hersteller serienmäßig Autos aus grünem Stahl bauen

Volvo Cars will seine Autos als erster Hersteller weltweit serienmäßig mit Stahl bauen, der ausschließlich mit Hilfe von erneuerbaren Energien erzeugt wird. Im Rahmen einer Kooperation mit dem schwedischen Stahlhersteller SSAB soll die Entwicklung von hochwertigem, fossilfreiem Stahl für den Einsatz in der Autoindustrie erforscht werden, wie das Tochterunternehmen des chinesischen Geely-Konzerns mitteilte.

