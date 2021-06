GENF (dpa-AFX) - Russlands Staatschef Wladimir Putin ist am Mittwoch vor US-Präsident Joe Biden am Ort des Gipfeltreffens eingetroffen. Vor der Villa La Grange oberhalb des Genfersees wurde er vom Schweizer Präsidenten Guy Parmelin begrüßt. Bei der Ankunft Bidens am Dienstag war Parmelin eigens zum Flughafen gefahren, aber Putin hatte auf eine offizielle Begrüßung dort verzichtet. Putin hat eigentlich den Ruf, bei Treffen oft zu spät einzutreffen.

Die Wagenkolonne Bidens setzte sich kurz darauf vom Hotel Intercontinental aus in Bewegung. Die Wege sind kurz, von dort sind es keine fünf Kilometer zur Villa La Grange.

Das Gipfeltreffen findet in der Bibliothek der Villa aus dem Jahr 1821 statt. In den Regalen steht eine renommierte Büchersammlung von etwa 15 000 Werken. In der Villa haben beide Delegationen zudem mehrere Räume, wohin sich die Präsidenten auch für Pausen zurückziehen können. Die Gespräche sollten mehrere Stunden dauern./cy/mau/oe/hot/DP/mis