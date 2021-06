GENF (dpa-AFX) - Das mit Spannung erwartete Gipfeltreffen zwischen Russlands Staatschef Wladimir Putin und US-Präsident Joe Biden hat am Mittwoch um 13.25 Uhr in Genf mit einem kurzen Handschlag begonnen. Der Schweizer Präsident Guy Parmelin hatte die beiden zuvor in der "Stadt des Friedens" begrüßt und ihnen fruchtbare Gespräche gewünscht. Die drei standen zunächst nebeneinander, Parmelin in der Mitte, unter einem Vordach der Villa La Grange. Draußen waren mehr als 30 Grad. Das Gipfeltreffen findet in der Bibliothek der Villa statt. Die Gespräche sollten mehrere Stunden dauern./cy/mau/oe/hot/DP/jha