Ein Feuer in der neuen Sortieranlage für Leichtverpackungen von Prezero Recycling Nederland in Zwolle hat einen Millionenschaden verursacht. Das Feuer war in den frühen Morgenstunden aus noch ungeklärter Ursache in der Sortieranlage ausgebrochen. In Branchenkreisen ist die Rede von einem Totalschaden. Die Sortieranlage mit einer Jahreskapazität von rund 80.000 Tonnen Leichtverpackungen war erst im ...

